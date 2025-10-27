اليونان تطلق عملية بحث بعد إنقاذ مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت السلطات اليونانية، عملية بحث وإنقاذ قبالة جزيرة ليسبوس، اليوم الاثنين، بعد إنقاذ سبعة مهاجرين.

وذكرت قوات خفر السواحل أنه تم انتشال شخصين فاقدي الوعي، مضيفة أن البحث مستمر للعثور على أي مفقودين آخرين، وفق شبكة العربية.

وجاء في بيان أن العملية تجري بمشاركة سفينتين وطائرة هليكوبتر ووحدة برية تابعة لخفر السواحل.

ولطالما مثلت اليونان، الواقعة في الطرف الجنوبي للاتحاد الأوروبي، نقطة دخول مفضلة للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الطامحين لحياة أفضل في أوروبا.

وشددت البلاد في الآونة الأخيرة لوائح الهجرة بعد تزايد أعداد الوافدين من ليبيا عبر جزيرتي كريت وجافدوس اليونانيتين.