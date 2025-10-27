لولا دا سيلفا يعرب عن تفاؤله إزاء التوصل لاتفاق تجاري أمريكي برازيلي بعد الاجتماع مع ترامب في ماليزيا

أعرب الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، عن ثقته في أن بلاده والولايات المتحدة سوف تتوصلان لاتفاق تجاري، قائلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ضمن" ذلك فعليا خلال محادثاتهما اليوم السابق.

وأجرى الرئيسان محادثات على هامش قمة إقليمية في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس الأحد، والتي وصفها لولا بأنها "اجتماع جيد للغاية".

وقال ترامب، الذي توجه إلى اليابان من ماليزيا، إنه يمكن أن يخفض التعريفة الجمركية على البرازيل التي كان فرضها في دفعة من أجل العفو على الرئيس البرازيلي السابق المسجون جاير بولسونارو، حليف ترامب.

ومن جهته، قدم لولا لترامب وثيقة مكتوبة تحدد الحجج ضد زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية والتي قال إنها تقر بحق الولايات المتحدة في فرض الإجراءات، وأن خطواتها مستندة إلى "معلومات خاطئة".

وأضاف لولا، أن ترامب لم يلتزم بتعليق زيادات الرسوم الجمركية كما لم يطرح أي شروط خلال محادثاتهما.

وقال لولا في مؤتمر صحفي، متحدثا عبر مترجم فوري "لقد أكد لي أننا سوف نتوصل إلى اتفاق. وأنا واثق للغاية أنه خلال أيام قليلة سوف نتوصل لحل".