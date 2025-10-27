الرئيس الإندونيسي يحث رابطة آسيان على إرسال مراقبين لانتخابات ميانمار

دعا الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، إلى بحث إرسال فريق من المراقبين لضمان الشفافية والمساءلة في الانتخابات العامة المقبلة بميانمار.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم الاثنين، بأن سوبيانتو تناول في كلمته خلال جلسة أمس للقمة الـ47 لرابطة "آسيان" في كوالالمبور، التطورات الأخيرة في المنطقة، بما يشمل خطة ميانمار لإجراء الانتخابات في ديسمبر من عام 2025.

وقال برابوو، في بيان صدر بجاكرتا، اليوم الاثنين: "مازالت الأزمات المحيطة بنا تختبر عزيمتنا - داخل منطقتنا وبين أصدقائنا. مازال الوضع في ميانمار مصدر قلق بالغ. إننا نراقب عن كثب أحدث التطورات، بما يشمل الانتخابات المقررة في ديسمبر ".

وأكد الرئيس الإندونيسي، أهمية التمسك بالمبادئ الديمقراطية والشفافية في جميع مراحل العملية السياسية بميانمار.