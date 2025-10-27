أعلنت البحرية الأمريكية، أن طائرتين تابعتين لها تحطمتا في بحر الصين الجنوبي في حادثين منفصلين أمس الأحد، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.

وقال الأسطول الأمريكي بالمحيط الهادئ، في بيان، إن الحادث الأول يتعلق بمروحية من طراز سي هوك سقطت في مياه بحر الصين الجنوبي أثناء إجرائها عمليات روتينية من حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز.

وأضاف البيان أنَّ فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال جميع أفراد الطاقم الـ3 الذين كانوا على متن المروحية.

والمروحية سي هوك هليكوبتر بحرية متعددة المهام، تُستخدم في مكافحة الغواصات، ومهام البحث والإنقاذ، وغيرها.

South China Sea – On October 26, 2025 at approximately 2:45 p.m. local time, a U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter, assigned to the “Battle Cats” of Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 73 went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025

وبعد نصف ساعة، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز سوبر هورنيت في بحر الصين الجنوبي أثناء قيامها بعمليات روتينية أيضا من السفينة يو إس إس نيميتز، وفق البحرية.

وأضاف البيان أن الطيارين اللذين كانا على متنها قفزا منها وتم انتشالهما بسلام، لافتًا إلى أن سبب الحادثين قيد التحقيق حاليا.

والطائرة سوبر هورنيت مقاتلة ضاربة ثنائية المحرك، تُستخدم من حاملات الطائرات ضمن قدرات الإنزال البحري الجوي.

يُذكر أن هذه الحوادث جاءت في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنطقة في أول زيارة له لآسيا خلال ولايته الثانية، ومع استعداد وزير الدفاع بيت هيجسيث لبدء جولة آسيوية أيضا تشمل عدة بلدان.