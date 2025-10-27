 ترامب يغادر إلى اليابان في ثاني محطات جولته الآسيوية - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 10:43 ص القاهرة
ترامب يغادر إلى اليابان في ثاني محطات جولته الآسيوية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 9:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 9:54 ص

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، ماليزيا متوجها إلى اليابان، حيث المحطة الثانية من جولته الآسيوية التي تشمل ثلاث دول.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، إلى أن زيارة ترامب إلى اليابان- وهي الأولى له منذ يونيو 2019- تهدف بشكل أساسي إلى ترسيخ أسس العلاقات الثنائية خلال ولايته الرئاسية الثانية مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة سانا تاكايشي.

وذكرت الوكالة، أنه عقب وصوله إلى طوكيو وسط إجراءات أمنية مشددة، سيلتقي ترامب أولا بالإمبراطور الياباني ناروهيتو قبل إجراء محادثات في اليوم التالي مع تاكايشي، التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، بعد توليها المنصب قبل أسبوع واحد فقط.

يذكر أنه، أمس الأول السبت، تحدثت رئيسة وزراء اليابان وترامب هاتفيا لفترة وجيزة، وصرحا للصحفيين لاحقا بأنهما كونا انطباعا إيجابيا عن بعضهما البعض.

