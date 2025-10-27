أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الياباني الجديد شينجيرو كويزومي سيلتقي بنظيره الأمريكي بيت هيجسيث، بعد غد الأربعاء، في طوكيو.

ويعد هذا الاجتماع بين وزيري دفاع البلدين الحليفين الأول من نوعه في ظل حكومة رئيسة الوزراء الجديدة سانا تاكاشي، التي تولت منصبها قبل حوالي أسبوع.

وسيعقد الاجتماع بعد يوم واحد من المحادثات المرتقبة بين تاكاشي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يتوجه إلى اليابان، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

وأشارت مصادر مطلعة على الأمر إلى أنه من المتوقع أن ينقل كويزومي إلى وزير الدفاع الأمريكي خطط اليابان لمراجعة ثلاث وثائق رئيسية تتعلق بسياسة الدفاع والأمن، وزيادة الإنفاق الدفاعي لتعزيز قدراتها.

وأعربت تاكاشي- المعروفة بمواقفها المتشددة بشأن الأمن- عن استعدادها لمراجعة وثائق الأمن الثلاث في وقت مبكر، كما تعهدت بزيادة الإنفاق الدفاعي الياباني إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول شهر مارس، أي قبل عامين من الموعد المحدد حاليا.

ومن المرجح أيضا أن يتفق كويزومي وهيجسيث على تعزيز قدرات الردع والاستجابة لتحالفهما الثنائي- بحسب المصادر- مع الأخذ في الاعتبار تزايد نفوذ الصين في بحري شرق وجنوب الصين.