عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم 72 مستوطنًا متطرفًا، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، في بيان، بأن 72 مستوطنًا دخلوا المسجد وأدوا طقوسًا تلمودية واستفزازية في باحاته، في خطوة أثارت استياء المصلين والمواطنين الفلسطينيين، وسط تشديد أمني من قوات الاحتلال في محيط الأقصى.

وعززت قوات الاحتلال تواجدها في شوارع القدس القديمة ومحيط أبواب البلدة، لمنع وصول المصلين وفرض سيطرتها على اقتحامات المستوطنين، وسط قيود مشددة على الأهالي.

يأتي هذا بعد أن اقتحم أكثر من 935 مستوطنًا ساحات المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.

فيما تتصاعد الدعوات الفلسطينية لشد الرحال والرباط داخل الحرم، لمواجهة محاولات التهويد وحماية حرمة المسجد، حيث دعت الفعاليات المقدسية إلى التواجد المكثف داخل الباحات ومواجهة هذه الانتهاكات.