الجامعة العربية تشارك في اجتماع تنسيقي رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين تستضيفه الرياض

شارك وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المُساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة، في اجتماع تنسيقي رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والذي استضافته الرياض أمس.

وقد تناول الاجتماع، الذي عُقد برئاسة مُشتركة بين السعودية، والاتحاد الأوروبي والنرويج، مُناقشة سُبل ترجمة إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين إلى خطوات عملية وإجراءات ملموسة تُسهم في تعزيز فرص تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

كما تناول الاجتماع بحث سُبُل دعم السلطة الفلسطينية والجهود الإنسانية في قطاع غزة بهدف الوصول إلى السلام المستدام القائم على رؤية حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.