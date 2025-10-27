وزير الخارجية الأمريكي يبرر القصف الإسرائيلي على النصيرات: ليس انتهاكا لاتفاق غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، إن واشنطن لا تعتبر الضربة التي قالت إسرائيل إنها استهدفت عضوًا في حركة فلسطينية مسلحة في قطاع غزة انتهاكاً لوقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وقالت إسرائيل إنها استهدفت، يوم السبت، عضواً في حركة الجهاد، وزعمت أنه كان يخطط لمهاجمة قوات إسرائيلية.

وأصدرت حركة الجهاد بيانًا، أمس الأحد، قالت فيه "إن ادعاء جيش الاحتلال أن كوادر من سرايا القدس في النصيرات كانوا يعدون أمس لعمل وشيك هو محض ادعاء كاذب وافتراء يسعى الاحتلال من ورائه إلى تبرير عدوانه وخرقه لوقف إطلاق النار".

وفي تصريحات على متن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال رحلة إلى آسيا، قال روبيو "لا نعتبر ذلك انتهاكاً لوقف إطلاق النار"، بحسب قناة الحدث.

وأضاف روبيو أن إسرائيل لم تتنازل عن حقها في الدفاع عن النفس في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن ومصر وقطر، والذي أطلقت بموجبه حركة حماس سراح المحتجزين الأحياء المتبقين في القطاع هذا الشهر.

وقال: "لديهم الحق إذا كان هناك تهديد وشيك لإسرائيل، وجميع الوسطاء يوافقون على ذلك". وأوضح روبيو أن وقف إطلاق النار في غزة، الذي لا يزال سارياً بين إسرائيل وحماس بعد حرب لعامين، يستند إلى التزامات من الجانبين.