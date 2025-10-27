متحدث طبي بغزة: عدم التزام الاحتلال بإدخال المساعدات الطبية أدى لتفشي الأمراض

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة خليل الدقران، إن عدم التزام الاحتلال بإدخال المساعدات الطبية أدى إلى تفشي الأمراض في القطاع.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الأقصى، أن هناك أكثر من 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة وتحتاج لعلاج عاجل خارج القطاع.

وطالب بفتح المعابر فورًا للحد من تفشي الأمراض الوبائية في غزة، لافتًا إلى أن أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون مفقودين وتم التعرف على أكثر من 68 ألف شهيد حتى الآن.

ونوه بأن آلاف الشهداء تحت الركام ولا يمكن انتشالهم بسبب وجود الاحتلال ونقص الآليات اللازمة، مؤكدا الحاجة لتدخل الدول العربية للمساعدة في انتشال الشهداء تحت الركام.

وأوضح أن أكثر من 41% من مرضى الكلى توفوا خلال العدوان على القطاع، مشيرًا إلى أن الاحتلال أدخل 9 شاحنات فقط من المساعدات الطبية ولا تكفي لسد العجز.

وأكد أن نقص المعدات وتدمير الاحتلال لأقسام غسيل الكلى يرفع نسبة الوفيات بشكل أكبر.

وطالب بإدخال مولدات كهربائية وكميات وقود عاجلة للمستشفيات، داعيا المنظمات الصحية بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الطبية وتوفير الدعم بالكوادر البشرية.