بيلينجهام: الفوز على برشلونة كان مستحقًا ومبابي يجعل اللعب ممتعًا

عبّر جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على برشلونة (2-1) في كلاسيكو مثير بملعب سانتياجو برنابيو، حيث سجل هدفًا وصنع آخر ليقود الملكي لكسر سلسلة الهزائم أمام غريمه.

وقال بيلينجهام: "كان انتصارًا مهمًا ومستحقًا. قاتلنا كفريق واحد وقدمنا أداءً رائعًا في الشوطين".

وأضاف عن تمريرته لمبابي: "مع وجود كيليان يصبح اللعب أسهل، فهو يعرف تمامًا كيف يتحرك في المساحات".

وأكد أنه يشعر في أفضل حالاته بعد تعافيه من إصابة الكتف، مشيدًا بدعم الجماهير الذي وصفه بـ"الوقود الحقيقي" للفريق. كما اعتبر أن الفوز سيكون دافعًا قويًا لمواصلة الصراع على لقب الدوري هذا الموسم.