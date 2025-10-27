المشاط: التعداد الاقتصادي يسهم في قياس معدلات النمو والإنتاجية وتوجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية

- الأداة الإحصائية الوحيدة التي ترصد الهيكل الاقتصادي الوطني بكل مكوناته

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التعداد الإقتصادي السادس يُعد أحد أبرز المشروعات الإحصائية الوطنية، لما يوفره من قاعدة بيانات شاملة تسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية، وتُبرز حجم النشاط الإقتصادي بمختلف قطاعاته، موضحة أن الإحصاءات ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأضافت المشاط، خلال احتفالية اليوم العالمى للإحصاء لإعلان نتائج التعداد الاقتصادى السادس، وإطلاق الموقع الإلكترونى الجديد للجهاز، أن إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس يمثل تتويجًا لعملٍ ميدانيٍ ومؤسسيٍ متكامل، يُسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تُعزّز من قدرة الدولة على التخطيط الاقتصادي المستند إلى الأدلة.

وأوضحت أن هذا التعداد يكتسب أهمية خاصة كونه الأداة الإحصائية الوحيدة التي ترصد الهيكل الاقتصادي الوطني بكل مكوناته، من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وزراعية، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بما يتيح رؤية واضحة لحجم النشاط الاقتصادي وتوزيعه الجغرافي والقطاعي.

وأوضحت أن بيانات التعداد تُسهم في قياس معدلات النمو والإنتاجية، وتُساعد في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق ذات الأولوية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، ليكون منصة رسمية شاملة لإتاحة البيانات والإحصاءات بطريقة تفاعلية حديثة تُسهم في تعزيز الشفافية وتمكين الباحثين والمواطنين من الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر بالإضافة للتعامل مع البيانات المعروضة بما يمكن من استخدامها مباشرة في الدراسات والتحليلات المختلفة، دعمًا لجهود الدولة في بناء نظام معرفي متكامل يعتمد على البيانات الدقيقة والمحدثة.

وذكرت أن الموقع في إطلالتـه الحديثة تعكس رؤيـة الجهاز في تطوير آليات نشر البيانات الإحصائية وتعزيز التحول الرقمي، بما يوسع نطاق إتاحة البيانات ويعزز الشفافية والتفاعل مع مختلف فئات المستخدمين من باحثين وصناع قرار ومواطنين، موضحة أن هذا التطور يعكس إيمان الدولة، بأهمية البيانات كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ودورها في دعم منظومة المتابعة والتقييم وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشادت بدور الجهاز في تعزيز الوعي الإحصائي داخل المجتمع، ونشر ثقافة البيانات بإعتبارها حجر الزاوية في عملية التخطيط وصناعة القرار، حيث أصبحت الإحصاءات الدقيقة والحديثة عنصرًا حاسمًا في تحقيق الكفاءة الإقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد، وتُغطي البيانات والإحصاءات التي يصدرها الجهاز فى مختلف الأنشطة الاقتصادية والإجتماعية والديموغرافية والبيئية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية والمهنية في جمع ونشر وتحليل البيانات، بما يعزز الثقة في الإحصاءات الوطنية ويجعلها مرجعًا أساسيًا للباحثين وصناع السياسات.