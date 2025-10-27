مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

أعرب مدير معهد الآثار الألماني في القاهرة ديتريش راوه، عن تطلع المعهد والموظفين والمجتمع الأكاديمي الدولي بأكمله بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مؤكدا أن اكتمال صالات العرض يمثل إنجازًا باهرًا سيحظى به ملايين زوار مصر في المستقبل.

وقال مدير معهد الآثار الألماني- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين- إن صالات العرض الجديدة ستكمل هذه التجربة الاستثنائية بطريقة مبهرة حقًا، حيث تُقدم المجموعة المُنتقاة بعناية، والتي تجمع بين المعالم الأثرية المهمة وأشياء من الحياة اليومية، لمحةً شاملةً رائعةً عن تاريخ وثقافة مصر العريقة.

وأوضح أن مفهوم ربط موضوعات المناطق الرئيسية في المتحف عبر فترات تاريخية مختلفة مقنعٌ من حيث عمقه الأكاديمي وعرضه الجذاب، مما يفتح آفاقًا جديدة ومثيرة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض العديد من القطع للجمهور لأول مرة في هذا المعرض، وستحظى بالتقدير الذي تستحقه، مقدما التهنئة لجميع المشاركين ولشعب مصر على هذه المساهمة المهمة في تاريخ الثقافة العالمية.