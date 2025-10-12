 العربية: وفاة 3 دبلوماسيين وإصابة اثنين من الوفد القطري بحادث قرب شرم الشيخ - بوابة الشروق
الأحد 12 أكتوبر 2025 2:51 ص
العربية: وفاة 3 دبلوماسيين وإصابة اثنين من الوفد القطري بحادث قرب شرم الشيخ

محمد شعبان
نشر في: الأحد 12 أكتوبر 2025 - 1:45 ص | آخر تحديث: الأحد 12 أكتوبر 2025 - 1:45 ص

 
أفادت «العربية» بوفاة ثلاثة دبلوماسيين من الوفد القطري وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري وقع في مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن المصابين الاثنين في العناية المركزة بشرم الشيخ.
وأضافت مصادر لـ «العربية» أن «الدبلوماسيين كانوا في طريقهم من القاهرة إلى شرم الشيخ، مشيرة إلى وقوع الحادث على بعد خمسين كيلومترًا عن مدينة شرم الشيخ.
وقبل ذلك، كشف الإعلامي عمرو أديب، عن وقوع حادث مروري مأساوي لسيارة كانت تقل أعضاء من الوفد القطري، وذلك على طريق يبعد حوالي خمسين كيلومترًا عن مدينة شرم الشيخ.
وأوضح خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الأنباء الأولية الواردة من موقع الحادث تشير إلى وفاة ثلاثة أشخاص من الوفد، فيما تم نقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى وهم في العناية المركزة.

وأضاف أن الحادث الأليم نجم عن انقلاب السيارة التي كانت تقل أفراد الوفد، مؤكدا أن الحصيلة الأولية للضحايا هي ثلاثة وثلاثة مصابين.

