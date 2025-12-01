توقف العمل بشركة نفطية إثر تدهور الأوضاع في حضرموت

• "حلف قبائل حضرموت" سيطر على منشآت لشركة "بترومسيلة" بعد انتشار عسكري لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي..

أعلنت شركة "بترومسيلة" النفطية اليمنية، الاثنين، إيقاف عمليات الإنتاج والتكرير بصورة كاملة، جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد.

ومنذ نحو أسبوع، تشهد محافظة حضرموت (أكبر المحافظات اليمنية مساحة) تدهورا أمنيا، بعد إعلان "حلف قبائل حضرموت" سيطرته على منشآت تابعة للشركة شرقي مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.

وجاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الكبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، من بينها عاصمة المحافظة المكلا، وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر الشركة.

وتأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، ينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.

وقالت الشركة في بيان: "نعلن عن وقف عمليات الإنتاج والتكرير بصورة كاملة، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية حول منشآت القطاع، وحرصا على العاملين والمجتمعات المجاورة".

وحذرت من أن "تعرض المواد النفطية والغازية في الخزانات والمنشآت لأي حادث عرضي جراء الاشتباكات المسلحة قد يؤدي إلى حوادث كارثية وخسائر هائلة".

وأشارت إلى أنها "حافظت على استمرار الحد الأدنى من العمليات الإنتاجية، لتوفير كميات الغاز الضرورية من أجل تشغيل محطة وادي حضرموت، إلا أنها ونتيجة الظروف القاهرة تم إيقاف إمدادات الوقود".

وعبّرت الشركة عن أسفها لاضطرارها إلى اتخاذ تلك "الإجراءات الاحترازية" الخارجة عن إرادتها، و"ما يسببه ذلك على حياة المواطنين في حضرموت، وتوقف إمدادات وقود الديزل والغاز وتوليد الكهرباء".

ومنذ أكتوبر 2022، توقف تصدير النفط اليمني إلى الخارج، جراء هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

وعسكريا تخضع مدن ساحل حضرموت، من بينها العاصمة المكلا ومدينة الشحر التاريخية لقوات النخبة الحضرمية التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، فيما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.

و"بترومسيلة"، شركة وطنية يمنية للاستكشاف والإنتاج النفطي، تعمل في حقول نفطية في محافظة حضرموت، وتدير محطة كهرباء غازية في وادي حضرموت بقدرة حوالي 75 ميغاوات.

وللشركة نشاطات في إنتاج وتكرير الوقود (مازوت، زيت الوقود الثقيل) لتزويد محطات الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت.

وتنتج الشركة، وفق تقارير صادرة عنها، نحو 10 آلاف برميل يوميا، وتمثل أحد الأعمدة النفطية في اليمن.

وتواجه الشركة صعوبات اقتصادية وتشغيلية، وهذا يحدّ من قدرتها على ضمان توريد دائم ومستقر، ما ينعكس على خدمات الكهرباء والوقود في حضرموت.