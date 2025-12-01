الجامعة العربية تستضيف الدورة التاسعة للمجلس المؤقت للمعهد الثقافي العربي الإفريقي

عقدت الدورة التاسعة للمجلس التنفيذي المؤقت للمعهد الثقافي العربي الافريقي، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة إدارة أفريقيا والتعاون العربي الأفريقي وإدارة الثقافة وحوار الحضارات ومفوضية الاتحاد الافريقي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسيو)، والمعهد الثقافي العربي الأفريقي وبعثة جامعة الدول العربية في أديس أبابا.

وتناولت الدورة أهمية تعزيز دور المعهد الثقافي العربي الأفريقي باعتباره المؤسسة الوحيدة المنشئة كجهة رسمية بين المنظمتين، حيث تم إنشاؤه في عام 2002، ويقع مقره في باماكو- بمالي، ويهدف المعهد إلى تطوير التعاون الثقافي العربي الأفريقي.

كما تطرق المشاركون لأهمية الدور الذي يلعبه المعهد في تطوير العلاقات الثقافية العربية الأفريقية، ومناقشة التقرير الإداري والمالي وأنشطة المعهد لعامي 2025-2026 ، وكذلك الوضع المالي والأمني والإداري للمعهد.

كما تم الاتفاق على عقد الدورة العاشرة للمجلس التنفيذي المؤقت للمعهد الثقافي العربي الافريقي خلال الربع الأول من العام القادم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسيو) بتونس.