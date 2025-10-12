قال مصدر رسمي لقناة «العربية الحدث» إن الحادث المأساوي الذي تعرض له الوفد القطري قرب شرم الشيخ، أسفر عن وفاة 3 من الوفد القطري وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف المصدر أن «سيارة الوفد تعرضت لحادث سير بعد خلل في عجلة القيادة»، مشيرا إلى إصابة 3 أشخاص بينهم السائق المصري.

وأشار مصدر رسمي آخر «للحدث» أن المصابين الثلاثة هم اثنان من أعضاء الوفد وسائقهم المصري، لافتا إلى أن اثنين من المصابين في حالة غير مستقرة.

فيما أفادت مصادر «للحدث» بنقل جثامين الدبلوماسيين القطريين إلى مستشفى شرم الشيخ.

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن وقوع حادث مروري مأساوي لسيارة كانت تقل أعضاء من الوفد القطري، وذلك على طريق يبعد حوالي خمسين كيلومترًا عن مدينة شرم الشيخ.

وأوضح خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الأنباء الأولية الواردة من موقع الحادث تشير إلى وفاة ثلاثة أشخاص من الوفد، فيما تم نقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى وهم في العناية المركزة.

وأضاف أن الحادث الأليم نجم عن انقلاب السيارة التي كانت تقل أفراد الوفد، مؤكدا أن الحصيلة الأولية للضحايا هي ثلاثة وثلاثة مصابين.