قيادي بحماس: لن نشارك في مراسم توقيع اتفاق السلام بمصر

أفاد قيادي في حركة حماس، أن الحركة لن تشارك في مراسم توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة بمصر، بحسب وكالة « فرانس برس».

وأضاف أن الحديث عن إخراج القادة من غزة «عبث»، مشددا أن حماس سترد على أي عدوان إذا استؤنفت الحرب.

وأكد أن حماس تتوقع مرحلة ثانية من المفاوضات «أكثر صعوبة وتعقيدا»، مضيفا أن حماس تعتبر تسليم سلاحها «خارج النقاش».

#BREAKING Hamas to miss Gaza peace deal signing ceremony: official to AFP pic.twitter.com/EUAJ0w8y0O — AFP News Agency (@AFP) October 11, 2025

وأُعلن فجر يوم الخميس 9 سبتمبر في مدينة شرم الشيخ المصرية عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة، كما أكدت حماس أنها توصلت إلى اتفاق ينهي الحرب، يتضمن انسحابا إسرائيليا من غزة وتبادل الأسرى.

ويواصل آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى مدينة غزة ومناطق أخرى، لليوم الثاني بعد وقف إطلاق النار، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.