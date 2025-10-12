تبادل إطلاق نار كثيف بين قوات باكستانية وأفغانية وسط توترات حدودية

تبادلت قوات الحدود الباكستانية والأفغانية إطلاق النار الكثيف يوم السبت بعد ما وصفته مصادر أمنية باكستانية بأنه إطلاق نار غير مبرر من الجانب الأفغاني في مواقع متعددة على طول الحدود.

وفتحت القوات الأفغانية النار بشكل غير مبرر في عدة نقاط على طول الحدود الباكستانية-الأفغانية، بما في ذلك أنجور أدا، باجور، كورام، دير، شترال في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان وبارامتشا في بلوشستان.

وقالت المصادر إن باكستان ردت بنيران المدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات المسيرة كما استنفرت طائرات مقاتلة. ولا تزال الاشتباكات مستمرة.

وبثت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو تظهر قوات الأمن الباكستانية تدمر مواقع أفغانية مع ادعاءات بأن قوات طالبان تخلت عن مواقع متعددة وفرت من المنطقة.

وقالت مصادر أمنية إنه تم إعلان حالة تأهب قصوى أيضا على الحدود الشرقية مع الهند، مع تزايد المخاوف من تدخل هندي محتمل في التوترات المتصاعدة.

وبحسب مصادر أمنية فإن "الدافع وراء إطلاق النار من الجانب الأفغاني كان تسهيل حركة المسلحين عبر الحدود".

ويأتي تبادل إطلاق النار خلال الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الأفغاني للهند.

وشنت طائرات باكستانية مسيرة وطائرات مقاتلة في الآونة الأخيرة غارات جوية متعددة في أفغانستان بما في ذلك واحدة في كابول، لاستهداف المسلحين.