نبيل فهمي: أول مهامي كـ سفير مصر في واشنطن كانت تهنئة زويل بـ جائزة نوبل

أعرب السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، عن تقديره العميق للدعوة التي وجهها له أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، للمشاركة في صالون ماسبيرو الثقافي، واصفًا الصالون بأنه "محفل فكري وثقافي ثري يثري الحوار العام في مصر".

وقال فهمي، خلال كلمته في الصالون الذي أذيع عبر شاشة القناة الأولى مساء السبت، إنه يعتز بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يجمع نخبة من المفكرين والدبلوماسيين، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في إثراء الوعي السياسي والثقافي في المجتمع.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق أنه يشعر بسعادة خاصة لانعقاد الصالون في استوديو الدكتور أحمد زويل، موضحًا أن أول مهمة كُلّف بها أثناء عمله سفيرًا لمصر في واشنطن كانت نقل تهنئة الحكومة المصرية للدكتور زويل عقب فوزه بجائزة نوبل، مؤكدًا أن تلك اللحظة كانت بداية علاقة تقدير واحترام متبادل بينهما.