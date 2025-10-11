إيران ترفض حديث ترامب عن تطبيع محتمل مع إسرائيل: أحلام يقظة

رفضت إيران، اليوم السبت، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إمكانية تطبيع العلاقات بينها وبين إسرائيل، ووصفتها بأنها "مجرد أحلام".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من الشهر الماضي: "من يدري، ربما تنضم إيران أيضا"، في إشارة إلى "اتفاقات أبراهام" التي وُقِّعت خلال ولايته الأولى، وجرى بموجبها تطبيع العلاقات بين إسرائيل وأربع دول ذات أغلبية مسلمة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إيران لن تعترف أبدا بنظام محتلّ ارتكب إبادة جماعية وقتل الأطفال"، مضيفا أن طهران لا تثق بأن إسرائيل ستحترم شروط وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأ سريانه أمس، بعد عامين من الحرب.

وأضاف عراقجي: "نحذر من خداع النظام الصهيوني وخيانته في الاتفاقات السابقة.. لا يوجد أي قدر من الثقة في هذا النظام إطلاقا".