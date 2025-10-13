مديرة صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الهندي يتحول إلى قوة دافعة للنمو العالمي

أكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الهند باتت تمثل "قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي"، في ظل التحولات الجارية في أنماط النمو، وتباطؤ وتيرة الاقتصاد الصيني.

وقالت جورجيفا، في تصريحات لها نشرت على الموقع الرسمي للصندوق، قبيل الاجتماعات السنوية لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن هذا الأسبوع، إن "النمو العالمي من المتوقع أن يبلغ نحو 3% على المدى المتوسط، مقارنة بـ3.7% قبل جائحة كورونا"، مشيرة إلى أن "أنماط النمو تغيرت بمرور الوقت، مع تباطؤ الصين تدريجيًا، بينما تتطور الهند لتصبح قوة دافعة رئيسية للنمو العالمي".

وأوضح صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره، أن الاقتصاد العالمي مرشح للنمو بنسبة 3% خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى تطبيق سياسات اقتصادية حاسمة في عدد من الدول، إلى جانب تكيف القطاع الخاص، وتراجع تأثيرات التعريفات الجمركية عن المتوقع.

وحذرت جورجيفا في الوقت نفسه من الإفراط في التفاؤل، قائلة: "لم تُختبر بعد المرونة العالمية بالكامل، وهناك مؤشرات على احتمال مواجهة تحديات جديدة، يكفي النظر إلى الطلب العالمي المتزايد على الذهب كمؤشر على ذلك".

وتوقعت المديرة العامة أن تكون قضايا التجارة العالمية من أبرز ملفات النقاش خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي هذا الأسبوع، في ضوء التطورات المستمرة في السياسات التجارية بين القوى الكبرى.

وتأتي تصريحاتها بعد أن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي خلال السنة المالية 2026 إلى 6.5% بدلًا من 6.3%، في حين خفض تقديراته للسنة التالية إلى 6.3%. وسجل الناتج المحلي الإجمالي للهند نموًا بنسبة 7.8% خلال الربع من أبريل إلى يونيو، وهو الأسرع في خمسة أرباع مالية متتالية، مقارنة بنسبة نمو بلغت 6.5% في السنة المالية 2025.