وقفة تضامنية بالمغرب دعما لغزة والقضية الفلسطينية

شارك عشرات المغاربة، السبت، في وقفة تضامنية بمدينة أكادير وسط المملكة، دعما لقطاع غزة والقضية الفلسطينية.

واستجابة لدعوة المبادرة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية)، أكد المشاركون استمرارهم في دعم غزة والقضية الفلسطينية.

وفي معرض ترحيبهم بوقف الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين بغزة، ردد المتظاهرون هتافات تقول: "غزة انتصرت، رغم التجويع انتصرت، رغم التهجير انتصرت"، و"غزة رمز العزة".

ومن بين الشعارات التي تم ترديدها أيضا، "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"الراية (العلم) الغالية علوها، والكوفية علوها، وبأعلى الصوت نقولها"، وفق مراسل الأناضول.

ورفع المشاركون لافتات داعمة للقضية الفلسطينية، بجانب الأعلام الفلسطينية والمغربية.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح "حماس".

وجاءت الموافقة على مرحلته الأولى بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بمنتجع شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 ولسنتين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و682 شهيدا، و170 ألفا و33 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.