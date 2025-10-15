قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، إن حركة حماس لا يزال لديها 21 جثة لمحتجزين إسرائيليين.

ونقلت وكالة رويترز، عن بيدروسيان قولها - اليوم الأربعاء - إن إسرائيل تتوقع من حماس الوفاء بالتزاماتها وإعادة جميع المحتجزين (الجثامين).

ولفت متحدثة الحكومة إلى أن إسرائيل تتمسك بألا تشكل غزة أي تهديد لها مرة أخرى وألا تحكم حماس القطاع بعد الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال، إنه بعد استكمال الفحوصات في المركز الوطني للطب الشرعي، تبين أن الجثة الرابعة التي سلمتها حركة حماس لإسرائيل لا تتطابق مع جثة أي محتجز.

وأضاف في بيان: «على حماس بذل كل الجهود اللازمة لإعادة جثامين المختطفين المتوفين».

جاء ذلك بعدما كان قد أعلن جيش الاحتلال، أنه تمكن من تحديد هوية أسرى قتلوا خلال فترة احتجازهم لدى حماس.

وقال الجيش: «بعد استكمال عملية التعرف من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلات الرهائن غاي إيلوز، وبيبين جوشي، إضافة إلى رهينتين قُتلتا لم يُسمح بعد بنشر اسميهما بناءً على طلب العائلات، بأن ذويهم أُعيدوا للدفن».