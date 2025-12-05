سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثامنة بالجيزة، والتي تضم إمبابة والمنيرة الغربية، برئاسة المستشار سادات حامد كامل وعضوية المستشارين سمير مصطفى شرادة ومحمد سليم، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وبحسب ما أعلنت اللجنة، بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 24,503 صوتًا.

وجاءت نتائج أبرز المرشحين كالتالي:

أحمد العجوز: 12,715 صوتًا

نشوى الديب: 9,937 صوتًا

وليد المليجي: 9,529 صوتًا

أحمد عبد القادر: 2,879 صوتًا

أحمد المنشاوي: 1,941 صوتًا

شادية ثابت: 1,619 صوتًا

إيهاب الخولي: 1,311 صوتًا

والمرشح الراحل سعيد عبد الواحد: 3,463 صوتًا

وأوضحت النتائج أن أحمد العجوز حسم أحد مقعدي الدائرة من الجولة الأولى، فيما ستُجرى جولة الإعادة على المقعد الثاني بين نشوى الديب ووليد المليجي وفقًا للحصر العددي المعلن.