أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى ومقرها «مركز وبندر الفيوم» – ضمن الدوائر التي أُعيدت بمحافظة الفيوم، النتائج الأولية للحصر العددي لأصوات الناخبين، عقب الانتهاء من أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية.

وأوضحت اللجنة أن عدد من لهم حق التصويت بالدائرة بلغ 652 ألفًا و622 ناخبًا، أدلى منهم بأصواتهم 83 ألفًا و567 ناخبًا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 72 ألفًا و516 صوتًا، مقابل 11 ألفًا و60 صوتًا باطلًا.

وأسفرت المؤشرات الأولية عن تقدم المرشح اللواء علي أيوب (مستقل) بحصوله على 39 ألفًا و849 صوتًا، يليه المرشح محمد محمود (حزب مستقبل وطن) بحصوله على 36 ألفًا و621 صوتًا، ثم المرشح محمد فؤاد زغلول (مستقل) بعدد 28 ألفًا و11 صوتًا، فيما جاء المرشح سيد سلطان (حزب الشعب الجمهوري) بإجمالي 24 ألفًا و141 صوتًا، ليتم حسم جولة الإعادة بين مرشح حزب الشعب الجمهوري وأحد المرشحين المستقلين.

وكانت لجان الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت بجولة انتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، وتسهيلات لتيسير مشاركة المواطنين.

وعقب غلق اللجان، بدأت على الفور أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، أعقبها الحصر العددي باللجان العامة.

ويُذكر أن الانتخابات جرت بنظام جولة الإعادة بالدائرة الثانية «مركز إطسا»، وأسفرت نتائجها عن تقدم المرشحين المستقلين مصطفى البنا والدكتور حسام خليل على مرشحي حزبي «مستقبل وطن» و«حماة الوطن»، بالتزامن مع إجراء الجولة الأولى بدائرتي «مركز وبندر الفيوم» و«أبشواي»، وذلك عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائجها، لاختيار ممثلي المواطنين في مجلس النواب للدورة البرلمانية المقبلة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.