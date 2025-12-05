جدّد علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تأكيده على أن تدريب النادي الأهلي يظل أحد أهم أهدافه المهنية، مشيرًا إلى أن العودة للقلعة الحمراء تحتاج إلى ظروف وتوقيت مناسبين.

وقال ماهر في تصريحات لقناة النهار:" تربيت داخل الأهلي وعلاقتي قوية بمجلس إدارته.. وتدريب الفريق هدف أسعى إليه، ويسعدني وجود اسمي ضمن الترشيحات، لكن التوقيت بيد الله."

وتحدّث مدرب سيراميكا عن وجوده في مقر النادي خلال مناقشة مستقبل المدرب السابق خوسيه ريبيرو، مؤكدًا أن الأمر كان مصادفة:" لم أجتمع مع أي مسؤول في هذا اليوم، كانت هناك أحاديث سابقة بالفعل، لكن لا يمكنني الكشف عنها احترامًا للعلاقات."

وأضاف:" أتمنى تدريب الأهلي كمدير فني.. وبعد كل الخبرات التي اكتسبتها، لا أرى هدفًا أقل من ذلك."

وشهدت تصريحات ماهر سردًا لكواليس اكتشاف محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن اللاعب مرّ بمرحلة شديدة الصعوبة قبل أن تتغير مسيرته.

وقال علي ماهر:" لا أعتمد على التقارير فقط، وتريزيجيه لم يشارك لعامين كاملين، كان هناك تقرير يفيد بأنه غير صالح للأهلي، وأنه يروض الكرة خلف المرمى."

وأضاف أنه تأثر بما كان يمر به اللاعب نفسيًا:" كان يخبرني أنه عندما يحاول التحدث مع زملائه يطلبون منه مغادرة الملعب.. وكان يعود لمنزله باكيًا."

وأوضح:" قررت رؤيته بنفسي، فوجدته متعطشًا للتقدم ويقدم كل ما يملك."

وكشف ماهر أن تريزيجيه كان قريبًا من إنبي، بل وصلت الأمور لمحاولات تجنيسه في قطر، لكنه تدخل سريعًا:" أخذته ووقّع فورًا مع محمد عامر، وبعد فترة عرضته على مانويل جوزيه."

واختتم علي ماهر حديثه بنصيحة غير مألوفة وجّهها للاعب الشاب وقتها:" قلت له: إذا صعدت للفريق الأول فلا تعُد للناشئين، لا تخشَ أحدًا.. اضرب وائل جمعة ثم قبّل رأسه، اضرب أبو تريكة ثم اعتذر له، المهم ألا تعود للناشئين مهما كان".