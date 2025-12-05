– «مستقبل وطن» يفقد مقعدين بـ«إطسا» و«المنشأة» ويدخل إعادة بإمبابة.. وحماة وطن يخسر مقعد المراغة

أظهرت نتائج الحصر العددي في عدد من الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب (19 دائرة)، إضافة إلى جولة الإعادة بدائرة إطسا في الفيوم، بعض المفاجآت، حيث تصدّر المرشحون المستقلون نسب الأصوات أمام المرشحين الحزبيين، في وقت لا تزال فيه عمليات فرز الأصوات مستمرة.

دائرة إطسا – الفيوم:

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثانية، ومقرها مركز إطسا، أن المؤشرات الأولية أظهرت تقدم المرشح مصطفى البنا (مستقل) بحصوله على 40,031 صوتًا، يليه المرشح حسام خليل (مستقل) بـ37,875 صوتًا، فيما جاء المرشح ياسر سلومة (حماة الوطن) في المركز الثالث بـ31,831 صوتًا، وأكرم شعت (مستقبل وطن) في المركز الرابع بـ29,243 صوتًا.

دائرة بندر الفيوم:

أسفرت نتائج الحصر العددي عن تقدم علي أيوب (مستقل) بـ39,849 صوتًا، يليه محمد محمود (مستقبل وطن) بـ36,621 صوتًا، ثم محمد فؤاد زغلول (مستقل) بـ28,011 صوتًا، فيما حصل سيد سلطان (حزب الشعب الجمهوري) على 24,141 صوتًا، لتُجرى جولة الإعادة بين مرشح حزب الشعب الجمهوري وأحد المرشحين المستقلين.

دائرة المراغة – سوهاج:

أسفرت النتائج عن حصول المرشحين مصطفى مريزق (مستقل) على 20,361 صوتًا، وحجاج البيني (مستقل) على 13,138 صوتًا، فيما خسر مرشح حزب حماة الوطن هاشم محمد هاشم المقعد بعد حصوله على 8,992 صوتًا.

دائرة المنشأة – سوهاج:

حصل المرشحان المستقلان إسماعيل أبو كريشة على 18,555 صوتًا، وفيصل الشيباني على 17,606 صوتًا، فيما حصل عاطف كعربان (مستقبل وطن) على 14,576 صوتًا.

دائرة إمبابة – الجيزة:

حسم أحمد العجوز أحد مقعدي الدائرة من الجولة الأولى، فيما تُجرى جولة الإعادة على المقعد الثاني بين نشوى الديب (مستقلة) ووليد المليجي (مستقبل وطن)، وفقًا للحصر العددي المعلن.

ومن النتائج أيضا وفقا لنتائج الحصر العددي بدائرة قوص في قنا، خوض من المرشحين المستقلين جولة الاعادة، وهم أبو الحسن الجزار 25858 صوتًا، أحمد عبدالله العويضي 19532 صوتًا، محمود محمد الأنور 17351 صوتًا، وعلي سيد حمزة «مستقل» 16255 صوتًا

فيما تراجع بشكل لافت مرشح حزب مستقبل وطن، أشرف أبو الفضل بحصوله على 11362 صوتًا، ومرشح الجبهة الوطنية ومعتز محمد محمود 12750 صوتًا.





