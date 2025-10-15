سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبدى ليونيل ميسي، أسطورة منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، رأيه حول أبرز اللاعبين الواعدين خلال الفترة القادمة في عالم كرة القدم.

في مقابلة أجراها كجزء من شراكة إعلانية مع أديداس، أبرز ميسي 10 أسماء يعتبرها مستقبل الكرة في السنوات المقبلة، وهم:

نيكو باز (21 عاماً)

لاعب خط وسط أرجنتيني، لاعب فريق كومو الإيطالي، استطاع باز أن يحجز مكاناً أساسياً في تشكيلة كومو بعد انتقاله من ريال مدريد في صفقة كلفت النادي الإيطالي 10 ملايين يورو.

شارك باز مع كومو في 42 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة.

يعد باز من ناشئي ريال مدريد، وشارك مع الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

كيندري بايز (18 عاماً)

لاعب خط وسط إكوادوري، لاعب فريق ستراسبورج الفرنسي، مُعار من تشيلسي الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

لم يشارك بايز مع تشيلسي في أي مباراة رسمية حتى الآن، حيث انتقل من فريق إنديبندينتي الإكوادوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانتقل على سبيل الإعارة إلى ستراسبورج حتى نهاية الموسم.

يعد بايز أصغر لاعب مثل المنتخب الإكوادوري، حيث شارك لأول مرة وهو في عمر 16 عاماً، بعد تألقه مع إنديبندينتي.

ريو نجوموها (17 عاماً)

جناح أيسر إنجليزي، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وصعد حديثاً للفريق الأول.

بعد تألقه في الفئات السنية للنادي، شارك نجوموها مع ليفربول في 6 مباريات، سجل هدفاً وحيداً في الدقائق الأخيرة، منح ليفربول ثلاث نقاط ثمينة أمام نيوكاسل.

محمد قادر ميتيه (18 عاماً)

مهاجم فرنسي من أصول إيفوارية، لاعب فريق رين الفرنسي.

مثل ميتيه جميع الفئات السنية لمنتخب فرنسا، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي.

شارك ميتيه في 19 مباراة مع الفريق، أغلبها من مقاعد البدلاء، سجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

بريان جرودا (21 عاماً)

جناح أيمن إنجليزي، لاعب فريق برايتون الإنجليزي.

بدأ مشواره الكروي في الفئات السنية لفريق ماينز الألماني، قبل أن يتمكن من تمثيل الفريق الأول في موسم 2022-2023

انتقل جرودا إلى برايتون في صفقة قدرت بـ31.5 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم .2024

ميكا جودتس (20 عاماً)

جناح أيسر بلجيكي، لاعب فريق أياكس الهولندي.

بدأ مشواره مع أكاديمية فريق جينت البلجيكي، قبل أن ينتقل إلى شباب أياكس في صفقة قدرت بمليون يورو خلال موسم الانتقالات الصيفية .2023

تمكن جودتس من تمثيل الفريق الأول لأياكس الموسم الماضي، حيث شارك في 75 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

أندري سانتوس (21 عاماً)

لاعب خط وسط برازيلي، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

بدأ مشواره مع فاسكو دا غاما البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في صفقة قدرت بـ12.5 مليون يورو في صيف .2023

أُعير سانتوس إلى نوتنغهام فورست وشارك في مباراتين فقط قبل أن يعود إلى تشيلسي.

ثم أُعير مرة أخرى إلى ستراسبورج الفرنسي، حيث شارك في 45 مباراة، سجل 12 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة.

عاد في نهاية الموسم الماضي إلى تشيلسي وبقي مع الفريق في الموسم الحالي.

رودريجو مورا (18 عاماً)

لاعب خط وسط برتغالي، لاعب فريق بورتو البرتغالي.

يُعد من ناشئي بورتو، حيث مثل جميع الفئات السنية للفريق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي.

شارك مع الفريق في 43 مباراة، سجل 12 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة.

كلارا سراجوردي (17 عاماً)

لاعبة كرة قدم إسبانية، تلعب لفريق برشلونة للسيدات.

ليلي يوهانس (18 عاماً)

لاعبة كرة قدم أمريكية، تلعب لفريق ليون الفرنسي للسيدات.