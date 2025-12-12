خطيب المسجد الحرام: أطفال فلسطين قدوة في الرجولة والبطولة ضد العدو الصهيوني

دعا خطيب المسجد الحرام في السعودية صالح بن حميد، الجمعة، إلى اتخاذ أطفال فلسطين "قدوة في الرجولة والبطولة ضد العدو الصهيوني" الإسرائيلي.

وقال بن حميد، في خطبته الجمعة بالمسجد الحرام: "الرجولة من الحكمة وجميل الأخلاق، وتكتمل بالعقيدة والفضيلة، وتقوم على سمو النفس ورفعة الأخلاق والابتعاد عن سفاسف الأمور"، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.

وأضاف: "تُبنى الرجولة بالتمسك بالدين والأخلاق والاعتزاز بالأصل والانتماء للمجتمع، وضعف الرجولة يظهر في السطحية ومظاهر الاستعراض والاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "اجعلوا أطفال فلسطين قدوة حسنة يتعلم منها أولادكم الرجولة ومواقف الأبطال ضد العدو الصهيوني الظالم".

وقال خطيب المسجد الحرام: "ستظل فلسطين والقدس في قلوب المسلمين والعرب".

وعلى مدار سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصوصا الأطفال والنساء، انتهاكات جسيمة طالت حقوقهم في الحياة والتعليم والعيش بكرامة.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 واستمرت سنتين، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1092 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

فيما خلّفت الإبادة على قطاع غزة أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.​​​​​​​