مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب: ضرورة الحفاظ على الهوية العربية فى المحتوى الإعلامي

أكد مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير المفوض الدكتور حيدر الجبوري، أهمية الحفاظ على الهوية العربية من خلال صناعة المحتوى الاعلامي عبر إبراز التراث العربي والإنجازات الحضارية للأمة وتعميق الانتماء إليها.

وشدد الجبوري، خلال مشاركته فى جلسات منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولى ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية على ضرورة الحفاظ على الهوية من خلال التمسك باستخدام اللغة العربية الفصحى التي تواجه تحديات كبيرة في الإعلام الرقمي والعولمة التي تفرض استخدام اللهجات العامية والمزج اللغوي وتؤثر سلباً على أصالة اللغة، مما يتطلب محتوى هادفاً يجمع بين الأصالة والمعاصرة لحماية هذه الهوية وتعزيز الوعي الجمعي لأبناء أمتنا العربية.

وقال الجبوري، إن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الإعلامية العربية كما أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب باعتبار هذه الوثيقة المرجعية مرتبطة عضوياً بخطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، حيث ترتكز الأبعاد الاستراتيجية الخمسة لهذه الرؤية الإعلامية المتكاملة على ترسيخ مركزية القضية الفلسطينية وتثمين مقومات الشخصية العربية بمختلف روافدها المتعددة عبر وسائل الاعلام والتواصل لدى الرأي العام العربي والدولي، ومحاربة نزعات الإرهاب والتطرف بنشر ثقافة التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والكراهية، والنهوض بالإعلام التنموي تمشيا مع مضامين الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وتشجيع الفاعلين الإعلاميين على الجودة والابتكار والتفاعل مع تطورات المشهد التكنولوجي والرقمي العالمي.

وناقش المنتدى من خلال ثلاث جلسات عمل عدداً من المحاور منها محور الهوية العربية وصناعة المحتوى الاعلامي؛ ومحور التدريب المهني للاعلاميين وتطوير المحتوي الرقمى؛ ومحور توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام.