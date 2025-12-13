منتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية يتوج ببرونزية كأس العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة الهوائية بقيادة مديره الفني منير فايز، ببرونزية بطولة كأس العالم المقامة بإماراة الشارقة الإماراتية خلال الفترة من 11 حتى 14 ديسمبر الجاري.

وحصد منتخبنا الوطني للرجال بالرغم من خسارته أمام نظيره البرازيلي في نصف النهائي.

وكتب لاعبو مصر أسمائهم بأحرف من نور لاسيما أن هذه المشاركة هي الأولى لهم في كأس العالم للريشة الطائرة الهوائية.

وكان الفراعنة قد استهلوا مشوارهم في البطولة بالفوز على منتخب أذربيجان بنتيجة 3-1، ثم الفوز على منتخب بلغاريا بنتيجة 3-0، قبل أن يفوز على منتخب نيجيريا بنفس النتيجة في ربع النهائي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة المونديالية 8 لاعبين وهم: "عاليا عمرو الغندور - فاطمة محمد ربيع - لجين أشرف - ندى شريف محمد - أحمد علي البهنساوي - محمود منتصر محمود - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - علي أشرف محمود"، ويشرف على المنتخب فنيًا منير فايز، فيما تترأس البعثة منة الله طناني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

وكان المنتخب الوطني قد صعد لنهائيات بطولة العالم عقب فوزه بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على المنتخب النيجيري في المباراة النهائية من البطولة القارية التي أقيمت بالعاصمة الغانية (أكرا) يوليو الماضي.