الرئاسة الفلسطينية: كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي غير شرعية وتخالف القانون

علق الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والتي قال فيها: «لا داعٍ لأي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة. هذا ليس ضمًا ولا إعلانًا للسيادة»، قائلًا إن الاستيطان جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأضاف أبو ردينة، أن تصريحات السفير الأمريكي المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة، ومخالفة للإجماع الدولي الذي صوّت في القرار 2334 ضد الاستيطان واعتبر جميعه غير شرعي، مشددا على أنه لا يوجد أحد مخوّل بإعطاء الشرعية للاحتلال وسياساته.

وطالب الإدارة الأمريكية بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت مهتمة بوقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع.