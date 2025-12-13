سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مصدر أمني سوري، بأن المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء؛ تستهدف نقاطاً للأمن الداخلي في ريف المحافظة بطائرات مسيرة انتحارية.

وأمس الجمعة، أفادت قناة الإخبارية السورية، بأن طائرة مسيرة تابعة لما وصفتها بـ«العصابات المتمردة» قصفت سيارة للأمن في بلدة المزرعة بمحافظة السويداء جنوب سوريا.

وقال مصدر أمني للقناة إن المسيّرة كانت محملة بالقنابل واستهدفت سيارة الأمن الداخلي، معتبرًا أن الحادث يشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة.

وأضاف المصدر أن القوى الأمنية سترد بشكل «حازم» على أي انتهاكات مماثلة، مؤكداً استمرار إجراءاتها لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن شهدت المحافظة الشهر الماضي، هجمات مماثلة من فصائل مسلحة استهدفت نقاطًا أمنية، مما اعتُبر انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار في السويداء.