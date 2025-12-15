تحدثت الفنانة هند صبري، عن عشقها الخاص لسيناء، مشيرة إلى أنها وقعت في حبها منذ الزيارة الأولى.

وقالت خلال برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية «DMC» إن هذا العشق لسيناء دفعها لامتلاك منزل في مدينة دهب التي تعتبرها ملاذها الذي «تهرب» إليه.

وتابعت: «ذهبت إلى سيناء أول مرة بالسيارة، شاهدت الجبال الحمراء، أرض مفيش زيها في العالم كله، إحساس بالعظمة، حبيت دهب تحديدًا لأنها مزيج بين مدينة يسكنها الناس والصحراء، وفيها كل الأشياء التي أحبها في سيناء».

وأضافت أن هذا الحب انتقل إلى ابنتها الكبرى التي أصبحت «تعشق سيناء» وتطلب الذهاب إلى سيناء باستمرار، وخاصة سانت كاترين ودهب.

وأشارت إلى أن هناك علاقة فريدة من نوعها جذبتها للبقاء والاستقرار في مصر منذ اللحظة الأولى، قائلة: «أنا عندي علاقة حقيقية تربطني بهذه البلد والأرض حتى اللهجة، إحساسي منذ اللحظة الأولى إني في بيتي، وأريد أن أكون هنا من غير تفكير».

ورأت أن حبها لمصر وسيناء قد يكون مرتبطا بأصول عائلتها من «صعيد تونس»، التي استقر بها قبائل بني هلال عند هجرتهم من مصر، قائلة: «أحيانا أشعر بهذا الارتباط، وعمي عاش في مصر طوال عمره، فيه حاجة دائما تنادينا إلى مصر، نداهة».

وأكدت أن والدتها الراحلة، التي كانت ترافقها لم ترغب في العودة إلى تونس، قائلة: «رفضت ترجع تونس، عشقها لمصر عشق، وتوفت على أرض مصر».