كشفت الفنانة هند صبري، عن الأسباب وراء قرارها بالابتعاد عن الساحة الفنية لمدة عامين، بعد مسلسل «البحث عن علا» الجزء الثاني.

وأكدت خلال برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية «DMC» أنها ليست المرة الأولى التي تتوقف فيها عن العمل لفترة، قائلة: «أنا بقف بشكل دوري، وقفت لما خلفت في المرتين، وكل مرة حوالي عامين، وتوقفت لعامين لاستكمال الماجستير في 2004».

وأضافت أن غيابها هذه المرة كان ملحوظا بشكل أكبر بسبب ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن قرارها الأخير بالابتعاد جاء لسببين، الأول، تدهور الحالة الصحية لوالدتها الراحلة، متابعة: «السبب الرئيسي أن أنا من سنتين ونصف عرفت إن مامتي تعبانة جدًا، وكنت حابة أقعد معها وأمنحها كل الرعاية والوقت، لا أتخيل نفسي قاعدة بصور في استوديو 16 ساعة، وأنا أمي تعبانة».

وذكرت أما السبب الثاني، فكان شعورها بـ «الإرهاق»، قائلة: «كل هذه الأسباب أوصلتني إلى مرحلة الاحتراق، اشتغلت فترات طويلة وراء بعض كممثلة ومنتجة منفذة».

وأكدت أن هذه الفترة كانت ضرورية للعودة بشغف جديد، بعد سلسلة من الأعمال الناجحة والمتتالية مثل «الفيل الأزرق 2، وكيرة والجن، والبحث عن علا، مفترق طرق».

وأشارت إلى أنها لم تعد قادرة على الاستمتاع بما تفعله، قائلة: «حسيت إني مش ملاحقة أقيم أعمالي، والتغييرات التي تحدث في الصناعة، مش عارفة اتبسط بأعمالي، لأني خلاص كنت تعبانة، بقى لي سنوات منمتش، لا أجلس مع أولادي، غير ظروف مرض والدتي والذهاب للأطباء والسفر».