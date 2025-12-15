قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن افتتاحه لسوق اليوم الواحد بحي المرج الأحد، يأتي في إطار بدء المرحلة الثالثة من مبادرة "سوق اليوم الواحد"، لافتًا إلى كثافة إقبال المواطنين ووفرة المنتجات داخله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت 300 سوق، فيما ضمّت الثانية 200 سوق إضافي، مشيرًا إلى بدأ المرحلة الثالثة اليوم.

وتابع أن هذه إقامة هذه الأسواق يتم بالتنسيق من المحافظين، مؤكدًا أن كل محافظة تضم على الأقل 5 أسواق من المبادرة، والتي تضم جميع السلع التي تهم المواطنين.

وعلى صعيد أخر قال إن الوزارة بدأت الاستعداد لشهر رمضان منذ أكثر من إسبوعين، مؤكدًا على وفرة الاحتياطي الاستراتيجي لكافة السلع لما يزيد عن الستة أشهر.

وأكد توافر جميع السلع في أسواق رمضان، وتخصيص أماكن لتواجد صغار المنتجين، لافتًا إلى وفرة السلع الأساسية كالزيوت والألبان والبيض فيها.

ونفى الشائعات حول أزمة زيوت التموين، موضحًا أن الاحتياطي الآمن منها تجاوز الخمسة أشهر والنصف وأنها متوافرة في جميع المجمعات الاستهلاكية بأحجام وأشكال مخلتفة، سواء كانت ذرة أو خليط (وهو الأشهر).

وقال أن الوزارة بالتعاون مع أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة تعمل مع البنك المركزي الذي يستهدف خفض التضخم والسيطرة على الأسعار، معلقًا: "السيطرة على الأسعار دا شغلنا الشاغل ووفرة الأسعار دا عملنا اليومي".

وأكد أن السيطرة على الأسعار تتم باستخدام آليات السوق، ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص دون الإضرار بسلاسل الإمداد باعتبارها جزءً من العملية التجارية، موضحًا أنهم يعملون على خلق دوائر أخرى للوصول للمستهلك بأقل التكاليف.

ويذكر أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، افتتحا اليوم سوق “اليوم الواحد” بمنطقة المرج، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين. ويقام السوق على مساحة ١٠٠٠ متر مربع، ويضم ٤٠ باكية داخل الخيمة الرئيسية و١٠ سيارات متنقلة توفر السلع بأسعار مخفضة، وقد تم تجهيز الموقع بالكامل بمعرفة حي المرج.