الكهرباء: نتيح سداد الفواتير من خلال المنصة الموحدة للخدمات الذكية

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن المواطنين يمكنهم تسديد فواتير الكهرباء من خلال المنصة الموحدة للخدمات الذكية للكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ومنة فاروق، أن المنصة تقدم 26 خدمة تشمل كل شيء بدءًا من تقديم طلب تركيب عداد وصولاً إلى الإجراءات النهائية لاستلام الخدمة، موضحا أن المنصة تخضع للمتابعة المستمرة لضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمة.

وأوضح أن الوزارة حرصت خلال العام الماضي على تحسين جودة الخدمة وتطبيق معايير الجودة، من خلال قياس الوقت الذي يحتاجه المواطن للحصول على الخدمة من لحظة دخوله مركز الخدمة النموذجي وحتى استلامها.

وبخصوص شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، أفاد عبد الغني بأنَّ الوزارة توفر 361 ألف نقطة شحن على مستوى الجمهورية، لتسهيل وصول الخدمة إلى أكثر من 20 مليون عداد مسبق الدفع.

وأكد أنّ شركات الكهرباء تعمل على تسهيل سداد مقابل الخدمة دون أي زيادة في أسعار الكهرباء، كما أكد رئيس الوزراء مؤخرا.

ونوه بأن الوزارة استثمرت خلال العقد الأخير ما يقارب تريليوني جنيه في قطاع الكهرباء، مع متابعة ميدانية دقيقة من القيادات، ووجود فرق دعم وطوارئ ولجان متابعة وتفتيش، إلى جانب منظومة شكاوى عبر الوزارة ومنصة الشكاوى الحكومية.

ولفت إلى جهود تحسين جودة التشغيل داخل محطات الإنتاج، بما في ذلك خفض معدلات استهلاك الوقود لكل كيلووات ساعة.

وفيما يخص أعطال بطاقات الشحن أو الحاجة لتغيير العدادات، أكد عبد الغني أن المواطنين يمكنهم مراجعة مراكز الخدمة لاستبدال البطاقة المعطلة على الفور دون الحاجة لتغيير العداد، أما تغيير العدادات فيتم فقط إذا كان العطل فنيًا أو نتيجة انتهاء العمر الافتراضي للعداد (15 سنة)، وتتحمل الشركة تكلفة التغيير، بشرط ألا يكون العطل نتيجة سوء استخدام.

https://www.youtube.com/watch?v=WkQqoUwdUoE