ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية أمام ألافيس في الليجا

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب مينديزوروتزا، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وافتتح الفريق الملكي التسجيل في الدقيقة 24 عبر تسديدة صاروخية من الفرنسي كيليان مبابي استقرت في أقصى الزاوية، لينهي ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح أصحاب الأرض في العودة إلى اللقاء بعدما أدرك ألافيس التعادل في الدقيقة 68 عن طريق كارلوس فيسنتي، مستغلًا تمريرة بينية في عمق دفاع ريال مدريد، وضعها بنجاح في الشباك.

ولم يتأخر رد الميرنجي كثيرًا، إذ سجل رودريجو هدف الفوز في الدقيقة 76 بعد تمريرة عرضية متقنة من فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء، أسكنها رودريجو الشباك، ليؤمّن النقاط الثلاث لفريقه.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، مقلصًا الفارق إلى أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.