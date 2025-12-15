هند صبري تعلن عودتها لدراما رمضان: راجعة بخلطة رمضانية من غير فذلكة

أعلنت الفنانة هند صبري، عن عودتها للمنافسة في موسم دراما رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها ستعود إلى «أساسيات» الدراما في رمضان.

وقالت خلال برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية «DMC» إن مشروعها الجديد الذي يجمعها مجددًا بالمخرج حسين المنباوي بعد نجاح مسلسلهما «حلاوة الدنيا» في 2017، متابعة: «راجعة مع مخرج حبيته جدًا، الأستاذ حسين المنباوي، مسلسل حلاوة الدنيا، كان من المسلسلات التي أثرت فيَ جدًا كممثلة وفي مشواري بعد ذلك».

وأشارت إلى أن العمل يضم توليفة كتابية تجمع الفنان عباس أبو الحسن، والذي يعود للكتابة بعد فترة غياب، وكذلك السيناريست عمرو الدالي، كاتب مسلسل «بـ100 وش».

وشددت أنها لا تسعى لتقديم عمل معقد أو متفلسف، قائلة: «الموضوع رمضاني، أنا راجعة من غير فذلكة، أرجع لروشتة وخلطة رمضان».

وأضافت أن أكثر ما يهمها جودة الكتابة وعمق الشخصيات، موضحة: «يهمني إن الكتابة متبقاش من على الوش، ويبقى فيه عمق للشخصية التي سأقدمها، عمق سيكولوجي واجتماعي».

وأشادت بالجيل الجديد من الممثلين والمخرجين، مثل المخرج كريم الشناوي الذي أخرج «لام شمسية»، والممثلين عصام عمر وطه دسوقي، وهدى المفتي وياسمين العبد وسلمى أبو ضيف.