رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: السوق مشبع والتخفيضات الكبيرة من أغلب الشركات للهيبرات أحد أسباب الركود

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن السوق يشهد حالة ركود بنسبة 40%، مشيرًا إلى أن الانخفاض في الأسعار يتراوح بنسب ما بين 30% لـ35%.

وأضاف "سدرة" خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، أمس الأحد، أن الركود الحالي يعود لعوامل عدة، منها تشبع السوق في نهاية 2023، حيث قام عدد كبير من المستهلكين بشراء الأجهزة الكهربائية وتخزينها.

وتابع أن من الأسباب أيضًا الفجوة بين القدرة الشرائية للأفراد والأعباء المعيشية، قائلا: "فمثلاً أسعار الثلاجات الجيدة المتوسطة تبدأ من نحو 20 ألف جنيه، وهو ما لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية".

ولفت إلى أن تركيز أغلب الشركات والمصنعين على المحال الكبيرة "الهيبرات"، وتقديم خصومات كبيرة لها، أدى إلى تأثير سلبي على التجار الصغار، موضحًا أن ذلك من خلال العروض الكبيرة التي تقدمها أغلب "الهيبرات" من تخفيضات المواسم التي تصل إلى 20 و30%، وتأثير ذلك على المبيعات طوال السنة، مضيفًا أنه في شهر ديسمبر الجاري، لا توجد مبيعات حقيقية، فالمستهلكون ينتظرون عروض "الكريسماس" في يناير.

وتطرق إلى أن هناك عدد من التجار يبيعون بالخسارة ضمن عروض التصفية السنوية وهذا قد يؤدي إلى خروج عدد منهم من السوق، مشددًا على أن الشركات والمصنعين هم من يتحكمون في الأسعار.

وانتقد العروض التي تذكر أن التعامل مع البنوك بدون فوائد لمدة سنتين، موضحًا أنها ليست واضحة، ويكون هناك زيادة في الأسعار نفسها، متوقعًا أن الأسعار قد تنخفض بنسبة 5 إلى 10% عن الوضع الحالي.