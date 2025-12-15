قالت الفنانة هند صبري، إن المشهد الفني الحالي، سواء في السينما أو الدراما، يمر بمرحلة تشهد «تغيرات متسارعة»، مؤكدة أن مواكبته باتت أصعب من أي وقت مضى.

ورأت خلال برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية «DMC» أن اختيارات الفنانين أصبحت أكثر حرصا ودقة، قائلة: «ارتكاب غلطة، أو إنك لا تحسبها صح في عمل، بفورة، غير زمان».

وأضافت أن الفنان كان يمتلك الفرصة لتعويض أي إخفاق بعمل آخر في الماضي؛ لكن الآن «هي فرصة واحدة، لازم تكون مضمونة، والوقت لم يعد يسمح بالغلط»، مشددة في الوقت ذاته أن «لا أحد يضمن رأى الجمهور تماما، أو نجاح العمل».

وأشارت إلى أن عين المشاهد أصبحت واعية جدًا وتقارن بين الأعمال التلفزيونية والأعمال المعروضة على المنصات، متابعة: «عين المتفرج فاهمة وتقارن ومبترحمش، وهذا جعلنا كاشّين، أنا وجيلي لدينا شعور بأننا كنا نقدم أعمالا لم تنجح جدًا لكنها كانت تمر، لكن حاليا العيون كلها يقظة جدًا، والحكم أو رد الفعل يصدر فورا بلا رحمة».

وأوضحت أن أحد أبرز التغيرات تتمثل في أن الجمهور «لم يعد يفرق بين السينما والتليفزيون» وأصبح يبحث عن عمل جيد ومسل بغض النظر عن التصنيف، قائلة: «الآن الورق والكوتشينة اتلخبطت».