تحدثت الفنانة هند صبري، عن تجربتها في الجمع بين الإنتاج التنفيذي والتمثيل في بطولة مسلسل «البحث عن علا».

وقالت خلال برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية «DMC» إن «المنصة جاءت لتقول لي نريد أن نعمل معكِ شيئا، فقلت لهم أنا لدي فكرة أريد أن أنفذها»، مشيرة إلى أنها طلبت أن تكون منتجة منفذة للمسلسل لتضمن لنفسها «الحرية» لتقديم العمل الذي تحلم به.

وشددت أنها لن تقع في فخ «الخوف» أو التفكير المفرط في كل خطوة للحفاظ على رصيدها الفني السابق، قائلة: «حسيت إن الخوف الزيادة ده هيكتفنا، هيخلينا مش عارفين نبقى أسلس».

واعتبرت أن المبدأ الأهم الصدق، قائلة: «اللي أنا مصدقاه.. الناس ستصدقه».

وتطرقت إلى الفجوة الكبيرة بين جيلها والأجيال الجديدة Gen Z و Gen Alpha، مشيرة إلى أن الفارق في التفكير والوعي الاجتماعي كبير مقارنة بالفارق البسيط بين جيلها وجيل من سبقوهم.

ولفتت إلى أن الأجيال الجديدة لديها أذواق «انتقائية جدًا ومتشعبة وليست محصورة في نوع واحد» مستشهدة بابنتها الصغرى التي تحب أفلام الرعب الكلاسيكية من السبعينات والثمانينات، وفي نفس الوقت تتابع مسلسلات حديثة، إلى جانب اهتمامها بالمسلسلات البوليسية.

وأوضحت أن القاسم المشترك في اختيارات هذا الجيل البحث عن عمل يقدم «مشاعر قوية ومكثفة»، مضيفة: «أرى أن هذا الجيل يريد مشاعر، يريد أن يحس، أحاسيسهم كلها أصبحت من خلال ما يشاهدونه على الشاشة، في حين كنا نحن نشعر خارج الشاشة ثم نترجم ذلك على الشاشة».