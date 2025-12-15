رئيس شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات: الذهب البديل الذكي للاستثمار

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار المعادن الثمينة تشهد تحركات سريعة، موضحًا أن الأسعار قد تتغير أكثر من 50 مرة يوميًا، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، خاصة بالنسبة للذهب والفضة.

وأضاف "واصف" خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، أمس الأحد، أن السوق المحلية مرتبطة بأسعار البورصات العالمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا من تقلبات يرجع إلى التغيرات في أسعار البورصات العالمية نتيجة التغيرات منذ جائحة كورونا، والتي انعكست على أسعار المعادن الثمينة.

ولفت إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية لها تأثير مباشر على الذهب والمعادن النفيسة، لافتًا إلى أن الفضة تشهد وضعًا مختلفًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل زيادة الطلب عليها من بعض صناديق الاستثمار والبنوك المركزية العالمية، خاصة مع دخولها في العديد من الصناعات الكبرى.

وأكد على أن الذهب يظل البديل الذكي للاستثمار من وجهة نظره الشخصية، لافتًا إلى أن السوق يتجه لإنهاء عام 2025 بارتفاعات، نحو 62% لأسعار الذهب و 113% لأسعار الفضة.

وتوقع أن يشهد عام 2026 انخفاضًا في أسعار الفائدة الأمريكية، رغم عدم إعلان الفيدرالي حتى الآن عن حجم هذا الانخفاض ، موضحًا أن أي انخفاض في الفائدة يؤثر على الدولار، ويؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار الذهب.

وأكد على أن الاستثمار في الذهب مناسب في جميع الأوقات، طالما أن المستثمر يمتلك السيولة ويتقبل فكرة الاستثمار، مشددًا على أن كل الفترات تعد مناسبة للشراء.

وكانت أسعار الذهب سجلت في السوق المحلية، ارتفاعًا بنسبة 2.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتوازي مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2.4%، مدفوعة بتزايد الضبابية الاقتصادية واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية–الأوكرانية، وفقًا لتقرير منصة "آي صاغة".