وزيرة التضامن: مصر قدمت نحو 600 ألف طن من المساعدات لقطاع غزة

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر قدمت نحو 600 ألف طن من المساعدات لقطاع غزة على مدار 735 يومًا.

وأشارت في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إلى تقديم المساعدات بالتعاون مع 59 دولة، وأكثر من 15 مؤسسة أممية، وجهات دولية كالصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر والاتحاد الأوروبي.

وأشادت بالتجربة المصرية الفريدة لإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدة أنها أكبر عملية إغاثة إنسانية على مستوى العالم في آخر 30 سنة.

وأضافت: «مصر قالت لا للتهجير بلسان الرئيس السيسي مئات المرات، والحمد لله نجحت القيادة السياسية في ذلك، واليوم نقول نعم لتدفق المساعدات الإنسانية بشكل عادل وكافٍ وإغراق القطاع بها، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء».

وأكدت حرص مصر على استمرار نفاذ المساعدات إلى غزة، حتى خلال فترة إعادة الإعمار، ولحين تحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت أن الوزارة سيكون لها دور في التعامل مع القضايا الاجتماعية أثناء عملية الإعمار، قائلة إن الحماية الاجتماعية والتعامل مع المشكلات الاجتماعية في غزة وتقديم كل الدعم جزء من الخطة المصرية.