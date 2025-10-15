 التركيز وبذل أقصى جهد.. فيريرا يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة ديكيداها - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 7:27 م القاهرة
التركيز وبذل أقصى جهد.. فيريرا يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة ديكيداها

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 7:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 7:05 م

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على أهمية الفترة المقبلة، وطالبهم بضرورة التركيز في التدريبات، وشرح لهم بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد لاستعادة الانتصارات بداية من مباراة بطل الصومال المقبلة في كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


