«عجيبة للبترول» تنجح في حفر بئرين جديدتين بالصحراء الغربية

انتهت شركة عجيبة للبترول، من حفر بئرين ناجحين "درة - 36" و"غرب ياسمين - 3" لتنمية وزيادة معدلات الإنتاج في منطقة امتيازها بالصحراء الغربية، باستخدام أحدث تقنيات الحفر والتقييم الجيولوجي، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج الفنية والاقتصادية، جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم.

وبحسب البيان، أظهرت الاختبارات الأولية للبئرين تدفقا طبيعيا مبشرا بمعدل إنتاج مجمع يقدر بنحو 1650 برميل زيت خام يوميا، ونحو 19 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من التكوينات الجيولوجية "الخطاطبة" و"المساجد".

وفي هذا الإطار، تواصل فرق العمل، بشركة عجيبة للبترول تنفيذ الأعمال اللازمة للإسراع بربط البئرين الجديدين على تسهيلات الإنتاج القائمة؛ تمهيدا لإدخالهما على الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

ويظهر هذا النجاح استمرار شركات قطاع البترول في تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في عمليات الحفر وتنمية الآبار، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.