 أقباط بورسعيد يؤدون صلوات قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي
الخميس 1 يناير 2026 3:08 ص القاهرة
أقباط بورسعيد يؤدون صلوات قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي

محسن عشرى
نشر في: الخميس 1 يناير 2026 - 2:38 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يناير 2026 - 2:38 ص

أدى أقباط محافظة بورسعيد صلوات قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي، الكائنة بنطاق حي الشرق، والتي تشهد كل عام حضور حشد كبير من الأقباط للمشاركة في القداس.

وترأس إقامة الصلاة عدد من كهنة كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، وهم القمص بولا سعد، كاهن الكنيسة، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، والقس بيشوي مجدي.

وبدأت الصلاة بالتسبحة، أعقبها قداس رأس السنة الذي امتد حتى الصباح.

ودعا أقباط بورسعيد أن يكون العام الجديد عامًا يحمل الخير والتقدم لمصر، وأن يحفظ الله وطننا، ويكون عونًا للقيادة السياسية في خدمة الوطن الحبيب.


