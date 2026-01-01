محافظ المنيا: فيديو السيدة التي تبرعت بقطعة أرض لإقامة مستشفى كان الأكثر تفاعلا في 2025

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حرصه الدائم على لقاء المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، لافتاً إلى أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، وأن هذه اللقاءات الانسانية تتسم بالود والتواصل الإنساني المباشر، إيمانًا منه بأن المواطن شريك أساسي في عملية التنمية .

وأضاف أنه في غضون شهر أبريل الماضي من عام 2025، حظي مقطع فيديو يوثق تبرع سيدة مسنّة من أهالي محافظة المنيا بقطعة أرض لإقامة مستشفى خدمي، بتفاعل واسع واهتمام كبير، عقب بثه عبر إحدى الموقع على الانترنت، ليُصنَّف «الأعلى تفاعلاً لعام 2025»، لما يحمله من قيم إنسانية نبيلة تعكس أصالة المجتمع المنياوي، كنموذج يجسد روح العطاء والأصالة المصرية.

ويوثق الفيديو إستقبال محافظ المنيا، للسيدة داخل مكتبه خلال شهر أبريل الماضي، حيث أعلنت تبرعها بقطعة الأرض في مشهد مؤثر لاقى إشادة واسعة محليًا وإعلاميًا.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفيه ، إلى أن ما قدمته السيدة انشراح ماضي، والبالغة من العمر 90 عامًا، يُعد نموذجًا مشرفًا للعطاء والانتماء، ويعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في دعم المشروعات الخدمية.