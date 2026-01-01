غارات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• ضمن مناطق يواصل الجيش احتلالها داخل القطاع..

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، غارات جوية وقصفا مدفعيًا على قطاع غزة، ضمن المناطق التي يواصل احتلالها.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن الاعتداءات استهدفت المناطق الشرقية من مدينة غزة شمالي القطاع، ومخيم البريج وسطه، والمناطق الشرقية من مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأوضح الشهود أن مقاتلات إسرائيلية أغارت على المناطق الشرقية لمدينة رفح بالتزامن مع قصف مدفعي، وسط دوي انفجارات وإطلاق نار متقطع من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات.

كما شهدت المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع قصفا مدفعيا وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية.

ولم تتضح طبيعة الأهداف التي استهدفتها الغارات الجوية أو القصف المدفعي.

وما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال أكثر من 50 بالمئة من مساحة القطاع.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار مع "حماس" منذ 10 أكتوبر الماضي، وارتكبت نحو 969 خرقا، وقتلت أكثر من 418 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأحد الماضي.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، ما يزيد عن 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.